Выставку картин в храме Христа Спасителя продлили до конца мая

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Художественная выставка "Цветные письма в будущее", на которой в том числе можно увидеть портреты известных религиозных деятелей, продлена во второй раз и будет открыта в храме Христа Спасителя в Москве до конца мая, рассказал РИА Новости соавтор картин Константин Мирошник.

Это совместная экспозиция Константина Мирошника и его супруги Натальи Кургузовой-Мирошник, проходит в одном из залов храма. Оба автора – художники – портретисты, ученики советского и российского живописца Ильи Глазунова. Константин и Наталья пишут все картины вместе.

"Выставка открылась 19 февраля, должна была завершиться в конце марта, потом ее продлили на месяц, а теперь – еще на месяц из-за большой ее популярности. Люди приходят семьями. Вход бесплатный, ежедневно с 10 до 17 часов. Проход через нижний храм", - сказал Мирошник.

По его словам, всего там представлены 139 работ, в том числе портреты известных религиозных деятелей настоящего и прошлого: патриарха Московского и всея России Тихона (Беллавина), великой княгини Елизаветы Федоровны, духовника монастыря Оптина пустынь и патриарха Кирилла схиархимандрита Илия (Ноздрина), самого патриарха Московского и всея Руси Кирилла и других исторических деятелей.

"Интересная особенность выставки - портрет патриарха Тихона выставлен (примерно – ред.) в том месте, где в 1917 году он был избран на патриарший престол. Патриарх Тихон сыграл особую роль в судьбе Русской православной церкви и России", - заключил собеседник агентства.