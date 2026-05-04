15:47 04.05.2026

Выставку картин в храме Христа Спасителя продлили до конца мая

© РИА Новости / Алексей Майшев | Кафедральный соборный храм Христа Спасителя на улице Волхонка в Москве
Кафедральный соборный храм Христа Спасителя на улице Волхонка в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Художественная выставка «Цветные письма в будущее» в храме Христа Спасителя продлена до конца мая.
  • На выставке представлены 139 работ, включая портреты известных религиозных деятелей, среди которых патриарх Московский и всея России Тихон (Беллавин) и патриарх Кирилл.
  • Особенность выставки — портрет патриарха Тихона выставлен примерно в том месте, где в 1917 году он был избран на патриарший престол.
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Художественная выставка "Цветные письма в будущее", на которой в том числе можно увидеть портреты известных религиозных деятелей, продлена во второй раз и будет открыта в храме Христа Спасителя в Москве до конца мая, рассказал РИА Новости соавтор картин Константин Мирошник.
Это совместная экспозиция Константина Мирошника и его супруги Натальи Кургузовой-Мирошник, проходит в одном из залов храма. Оба автора – художники – портретисты, ученики советского и российского живописца Ильи Глазунова. Константин и Наталья пишут все картины вместе.
"Выставка открылась 19 февраля, должна была завершиться в конце марта, потом ее продлили на месяц, а теперь – еще на месяц из-за большой ее популярности. Люди приходят семьями. Вход бесплатный, ежедневно с 10 до 17 часов. Проход через нижний храм", - сказал Мирошник.
По его словам, всего там представлены 139 работ, в том числе портреты известных религиозных деятелей настоящего и прошлого: патриарха Московского и всея России Тихона (Беллавина), великой княгини Елизаветы Федоровны, духовника монастыря Оптина пустынь и патриарха Кирилла схиархимандрита Илия (Ноздрина), самого патриарха Московского и всея Руси Кирилла и других исторических деятелей.
"Интересная особенность выставки - портрет патриарха Тихона выставлен (примерно – ред.) в том месте, где в 1917 году он был избран на патриарший престол. Патриарх Тихон сыграл особую роль в судьбе Русской православной церкви и России", - заключил собеседник агентства.
Храм Христа Спасителя – главный и самый большой храм РПЦ, вмещает до 10 тысяч человек. Он построен по решению императора Александра I после войны 1812 года, как говорится на сайте храма, в благодарность за заступничество Всевышнего в критический период истории России, как памятник мужеству русского народа в борьбе с наполеоновским нашествием 1812 года. В 1931 году во время гонений советской власти на Церковь храм был взорван. В 1990-е годы возведен заново.
