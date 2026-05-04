Опрос показал, сколько россиян дружат с людьми другой национальности
11:13 04.05.2026
Опрос показал, сколько россиян дружат с людьми другой национальности

ВЦИОМ: 76% россиян дружат с людьми другой национальности

Друзья на вечеринке. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 76% россиян отмечают, что среди их друзей есть люди другой национальности, у 23% таких друзей нет.
  • 92% россиян заявили, что в своей повседневной жизни с разной периодичностью общаются с представителями других национальностей.
  • 57% опрошенных готовы поддержать брак близкого члена семьи с представителем другой национальности, 14% — не одобрили бы, а 23% заявили, что нейтрально относятся к подобному.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Большинство россиян (76%) отмечают, что среди их друзей есть люди другой национальности, у 23% граждан РФ нет таких друзей, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.
В то же время девять из десяти респондентов (92%) заявили, что в своей повседневной жизни с разной периодичностью общаются с представителями других национальностей, в том числе 57% - почти каждый день.
Согласно результатам опроса, 79% граждан РФ относятся к представителям других национальностей без опаски и настороженности, лишь 17% испытывают подобные чувства. Тогда как индекс национальной терпимости, который показывает, насколько россияне открыты к взаимодействию с представителями других национальностей, составил 60 пунктов из 100 возможных.
Также респондентам предложили представить, что их близкий родственник хочет жениться или выйти замуж за представителя другой национальности. Так, большинство опрошенных (57%) заявили, что готовы поддержать брак близкого члена семьи с представителем другой национальности, 14% - не одобрили бы, а 23% граждан РФ заявили, что нейтрально относятся к подобному.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 апреля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
ОбществоРоссияВЦИОМ
 
 
