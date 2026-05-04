Опрос показал, сколько россиян дружат с людьми другой национальности

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Большинство россиян (76%) отмечают, что среди их друзей есть люди другой национальности, у 23% граждан РФ нет таких друзей, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.

В то же время девять из десяти респондентов (92%) заявили, что в своей повседневной жизни с разной периодичностью общаются с представителями других национальностей, в том числе 57% - почти каждый день.

Согласно результатам опроса, 79% граждан РФ относятся к представителям других национальностей без опаски и настороженности, лишь 17% испытывают подобные чувства. Тогда как индекс национальной терпимости, который показывает, насколько россияне открыты к взаимодействию с представителями других национальностей, составил 60 пунктов из 100 возможных.

Также респондентам предложили представить, что их близкий родственник хочет жениться или выйти замуж за представителя другой национальности. Так, большинство опрошенных (57%) заявили, что готовы поддержать брак близкого члена семьи с представителем другой национальности, 14% - не одобрили бы, а 23% граждан РФ заявили, что нейтрально относятся к подобному.