ВС России поразили транспортную инфраструктуру, использовавшуюся ВСУ

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по транспортным объектам, использовавшимся украинскими боевиками, сообщили в Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", — говорится в сводке.
Среди других уничтоженных целей — склады снарядов, места хранения и подготовки к запуску дронов, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 142 районах.
Всего с начала СВО противник потерял 671 самолет, 284 вертолета, 141 646 БПЛА, 658 ЗРК, 29 161 танк и другие ББМ, 1714 боевых машин РСЗО, 34 749 орудий полевой артиллерии и минометов, 60 777 единиц специальной военной автотехники, добавили в ведомстве.
22 июня 2022, 17:18