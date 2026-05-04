"Страшное". СМИ узнали о проблеме, с которой столкнулись боевики ВСУ - РИА Новости, 04.05.2026
11:53 04.05.2026 (обновлено: 11:55 04.05.2026)
Около 70% мобилизованных в ВСУ ограниченно годны к службе

Украинский военнослужащий. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 70% мобилизованных в ВСУ имеют ограничения по состоянию здоровья, пишет Hromadske.
  • Из-за нехватки личного состава в армию набирают наркозависимых и людей с хроническими заболеваниями.
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Около 70% тех украинских мужчин, кого мобилизуют в ВСУ, ограничено годны к службе, среди них есть наркозависимые, а также люди с хроническими заболеваниями, сообщает украинский телеканал Hromadske со ссылкой на украинских военнослужащих.
"Те, кого присылают ТЦК (территориальные центры комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) - это просто катастрофа ходячая. Качество никакое. Мотивация никакая. То есть где-то 70% - это ограниченно годные, которых засовывают в бригаду. А бригада потом ничего с ними сделать не может", - приводит Hromadske слова командир батальона беспилотных систем ВСУ Дмитрия Костюрова.
По информации телеканала, на фоне катастрофической нехватки личного состава в ВСУ мобилизуют наркозависимых и тех, кто по состоянию здоровья не может служить. "На пункте приема личного состава — просто страшное. Кто-то падает с эпилепсией. Кто-то ... под наркотиками", - приводит Hromadske слова одного из украинских военнослужащих.", - приводит Hromadske слова одного из украинских военнослужащих.
По словам одного из сотрудников украинского военкомата, такая ситуация сложилась из-за того, что у семерых из десяти мобилизованных есть проблемы со здоровьем. "Все, кого сейчас в основном полиция привозит, - это маргиналы. Все здоровые, годные уже закончились на самом деле", - приводит телеканал слова сотрудника военкомата.
Ранее украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что наркозависимые люди массово попадают в ВСУ из-за липовых заключений медкомиссий об их пригодности к службе.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
