Московские врачи спасли ухо ребенку после ожога третьей степени
12:16 04.05.2026 (обновлено: 13:04 04.05.2026)
Московские врачи спасли ухо ребенку после ожога третьей степени

Московские врачи спасли ухо двухлетней девочке после ожога котлетой

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Московские хирурги спасли двухлетней девочке ухо, которое она сильно обожгла котлетой, рассказали в столичном департаменте здравоохранения.
"Ребенка привезли в детскую больницу Сперанского после инцидента: дома на кухне девочка случайно прижала к себе горячую котлету, упавшую с раскаленного противня", — говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
У девочки диагностировали термический ожог III степени уха и заушной области, а также повреждения щеки и предплечья.
"Мы постарались максимально сохранить жизнеспособные ткани и обошлись без операции. Использовали заживляющие раневые повязки и коллагеновое покрытие, которое ускоряет закрытие раны, защищает ее от механических воздействий, воспалений. Удалось избежать некроза и грубой деформации ушной раковины", — рассказала детский хирург ожогового отделения № 2 Дарья Оборкина.
Маленькую пациентку уже выписали с полным заживлением раны и восстановленным кожным покровом. Теперь она будет наблюдаться у реабилитолога, чтобы избежать образования рубцов.
