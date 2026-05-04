Посол в ФРГ оценил возможности России и Европы в ядерной сфере
07:03 04.05.2026
Посол в ФРГ оценил возможности России и Европы в ядерной сфере

© REUTERS / Yves Herman — Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
ВЕНА, 4 мая - РИА Новости. Возможности Российской Федерации и Европы в атомной сфере несопоставимы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
Французский президент Эммануэль Макрон 2 марта объявил, что его страна вступает в эпоху "продвинутой ядерной доктрины". В рамках нового подхода Франция увеличит число атомных боеголовок, а европейские государства смогут участвовать в совместных учениях по ядерному сдерживанию.
"Возможности России и европейских стран в этой сфере попросту несопоставимы", - сказал посол, комментируя вопрос о реакции Российской Федерации на возможное участие ФРГ в таких учениях.
В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД Российской Федерации неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
