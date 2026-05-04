Замглавы МИД России обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 04.05.2026
20:03 04.05.2026
Замглавы МИД России обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке

Борисенко обсудил с Шаабаной ситуацию на Ближнем Востоке

© Фото : Посольство РФ в Арабской Республике ЕгипетГеоргий Борисенко
04.05.2026
Георгий Борисенко. Архивное фото
  • Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко принял посла Египта Хамди Шаабана.
  • На встрече основное внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке и перспективам деэскалации напряженности и прекращения боевых действий.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко принял посла Египта в РФ Хамди Шаабана, стороны обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в российском МИД.
"В ходе беседы основное внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на перспективы деэскалации напряженности и прекращения боевых действий. С обеих сторон подчеркнута готовность содействовать предпринимаемым политико-дипломатическим усилиям в интересах скорейшего урегулирования кризиса", - говорится в сообщении ведомства по итогам встречи.
Кроме того, стороны рассмотрели некоторые аспекты многопланового российско-египетского сотрудничества, включая поддержание активного политического диалога.
