Замглавы МИД России обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко принял посла Египта в РФ Хамди Шаабана, стороны обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в российском МИД.
"В ходе беседы основное внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на перспективы деэскалации напряженности и прекращения боевых действий. С обеих сторон подчеркнута готовность содействовать предпринимаемым политико-дипломатическим усилиям в интересах скорейшего урегулирования кризиса", - говорится в сообщении ведомства по итогам встречи.
Кроме того, стороны рассмотрели некоторые аспекты многопланового российско-египетского сотрудничества, включая поддержание активного политического диалога.