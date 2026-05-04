Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке два человека получили ожоги при прорыве сетей ГВС - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:27 04.05.2026
Во Владивостоке два человека получили ожоги при прорыве сетей ГВС

Два человека получили ожоги при аварии на водопроводных сетях во Владивостоке

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во Владивостоке произошел прорыв сетей горячего водоснабжения на улице Калинина.
  • Два человека получили ожоги и находятся в ожоговом центре.
  • Участок уже отключен от ГВС, проводится проверка обстоятельств аварии.
ВЛАДИВОСТОК, 4 мая – РИА Новости. Два человека получили ожоги при прорыве сетей горячего водоснабжения на улице Калинина во Владивостоке, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Приморскому краю.
В понедельник в соцсетях разошлись кадры аварии на сетях: вода льется из труб на улицу, затопив дорогу, доходит машинам до дверей. Водители на видео говорят, что льется кипяток. В соцсетях также сообщили, что при аварии пострадали двое бездомных. В Дальневосточной генерирующей компании сообщили, что участок уже отключен от ГВС, ремонтная бригада устраняет порыв.
"Проводится проверка. (У пострадавших - ред.) ожоги, они в ожоговом центре. Устанавливаются обстоятельства и степень тяжести причиненного вреда ", - сказал собеседник.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
В Приморье у матери погибшего на СВО бойца похитили миллионы рублей
Вчера, 14:33
 
ПроисшествияВладивостокРоссияПриморский крайДальневосточная генерирующая компания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала