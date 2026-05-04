Во Владивостоке два человека получили ожоги при прорыве сетей ГВС

ВЛАДИВОСТОК, 4 мая – РИА Новости. Два человека получили ожоги при прорыве сетей горячего водоснабжения на улице Калинина во Владивостоке, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Приморскому краю.
В понедельник в соцсетях разошлись кадры аварии на сетях: вода льется из труб на улицу, затопив дорогу, доходит машинам до дверей. Водители на видео говорят, что льется кипяток. В соцсетях также сообщили, что при аварии пострадали двое бездомных. В Дальневосточной генерирующей компании сообщили, что участок уже отключен от ГВС, ремонтная бригада устраняет порыв.
"Проводится проверка. (У пострадавших - ред.) ожоги, они в ожоговом центре. Устанавливаются обстоятельства и степень тяжести причиненного вреда ", - сказал собеседник.