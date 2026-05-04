Посол России в Израиле поздравил ветерана Гутковича с Днем Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Израиле Анатолий Викторов поздравил ветерана Великой Отечественной войны Абрама Гутковича с Днем Победы.
- Посол подчеркнул важность сохранения правды о событиях военных лет и отметил особую закалку поколения победителей.
ИЕРУСАЛИМ, 4 мая - РИА Новости. Посол России в Израиле Анатолий Викторов в понедельник поздравил проживающего в Иерусалиме ветерана Великой Отечественной войны Абрама Гутковича с приближающимся праздником Великой Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Тринадцатого марта этого года Гутковичу исполнился 101 год. Войну он закончил в Берлине в двадцатилетнем возрасте.
«
"Ваш жизненный путь - это живая история, в которой отражены героизм фронтовых лет, трудности послевоенного времени и мудрость долгой достойной жизни. Ваш пример служит напоминанием о том, как важно бережно хранить правду о событиях тех лет", - заявил Викторов.
Гуткович родился в марте 1925 года в поселке Улла Витебской области. В 1942 году, в возрасте 17 лет, отказался от брони и ушел добровольцем на фронт. Гуткович служил артиллеристом в 39-м зенитно-артиллерийском дивизионе, который принимал участие в разгроме укрепрайонов возле блокадного Ленинграда, в операции "Багратион", освобождении Белоруссии, Польши и полном разгроме немецких войск. В 1945 году после ранения вернулся в строй и дошел до Берлина, где на стене Рейхстага расписался: "Абрам Гуткович, еврей".