19:31 04.05.2026 (обновлено: 22:57 04.05.2026)
Посол России в Израиле поздравил ветерана Гутковича с Днем Победы

© Фото : Посольство России в Израиле/TelegramАбрам Гуткович и посол России в Израиле Анатолий Викторов
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Израиле Анатолий Викторов поздравил ветерана Великой Отечественной войны Абрама Гутковича с Днем Победы.
  • Посол подчеркнул важность сохранения правды о событиях военных лет и отметил особую закалку поколения победителей.
ИЕРУСАЛИМ, 4 мая - РИА Новости. Посол России в Израиле Анатолий Викторов в понедельник поздравил проживающего в Иерусалиме ветерана Великой Отечественной войны Абрама Гутковича с приближающимся праздником Великой Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Тринадцатого марта этого года Гутковичу исполнился 101 год. Войну он закончил в Берлине в двадцатилетнем возрасте.
Викторов поблагодарил Гутковича за проявленные им как бойцом Красной армии героизм, мужество и самопожертвование, и пожелал ветерану крепкого здоровья и сохранения боевого жизненного настроя. Посол РФ подчеркнул, что Гуткович является человеком особой закалки и принадлежит к поколению победителей.
«
"Ваш жизненный путь - это живая история, в которой отражены героизм фронтовых лет, трудности послевоенного времени и мудрость долгой достойной жизни. Ваш пример служит напоминанием о том, как важно бережно хранить правду о событиях тех лет", - заявил Викторов.
Гуткович родился в марте 1925 года в поселке Улла Витебской области. В 1942 году, в возрасте 17 лет, отказался от брони и ушел добровольцем на фронт. Гуткович служил артиллеристом в 39-м зенитно-артиллерийском дивизионе, который принимал участие в разгроме укрепрайонов возле блокадного Ленинграда, в операции "Багратион", освобождении Белоруссии, Польши и полном разгроме немецких войск. В 1945 году после ранения вернулся в строй и дошел до Берлина, где на стене Рейхстага расписался: "Абрам Гуткович, еврей".
