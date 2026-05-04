Названы валюты под риском девальвации из-за конфликта на Ближнем Востоке

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Затяжной конфликт на Ближнем Востоке может обрушить валюты стран с высокой зависимостью от импортного сырья и выраженным торговым дефицитом, прежде всего - это Турция, Египет и Пакистан, рассказал РИА Новости доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов.

"Под наибольшим давлением окажутся валюты стран с дефицитом текущего счета и высокой зависимостью от импорта энергии: турецкая лира, египетский фунт, пакистанская рупия", - ответил эксперт на вопрос, какие валюты под риском девальвации в случае затягивания конфликта на Ближнем Востоке

Согласно расчетам агентства, турецкая лира с начала текущего года просела к доллару на 5,2%, египетский фунт - на 11,5%, пакистанская рупия - колеблется, но в целом с начала года незначительно укрепилась, на 0,48%.

Доцент объяснил, что импорт энергоресурсов дорожает на фоне конфликта, поэтому увеличивается спрос на иностранную валюту, а на национальную - слабеет.

"Энергетические кризисы почти всегда сопровождаются валютной нестабильностью - это один из самых быстрых каналов передачи шока", - отметил Севостьянов.