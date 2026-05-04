Второй пациент получит новую вакцину для лечения меланомы, сообщил Гинцбург

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Второй пациент готовится к введению мРНК-вакцины для лечения меланомы, в мае препарат планируется изготовить и ввести, рассказал РИА Новости научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
"Готовится второй пациент, которому тоже, я надеюсь, между майскими праздниками препарат будет изготовлен. И, соответственно, начнем подключать второго пациента", - сказал Гинцбург.
В апреле в НМИЦ радиологии Минздрава России у пациента с меланомой кожи впервые в клинической практике применили персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину "НЕООНКОВАК". Проект ее создания реализован в сотрудничестве НМИЦ радиологии Минздрава России и НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России.