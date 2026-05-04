"Она напрашивалась": Семин высказался об отставке Челестини

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Увольнение швейцарца Фабио Челестини с должности главного тренера московской команды ЦСКА предполагалось, поскольку футболисты хорошего класса не оправдывают надежды болельщиков и руководства клуба, заявил РИА Новости ранее возглавлявший сборную России и столичный "Локомотив" Юрий Семин.
"Справедливое решение об увольнении Челестини или не справедливое, показывает место команды ЦСКА в турнирной таблице чемпионата России. Отставка Челестини напрашивалась, потому что второй этап чемпионата России (после зимней паузы) команда провела ниже своих возможностей. У ЦСКА зимой произошло очень хорошее усиление (в команду пришли пять игроков), а ожидания болельщиков и руководства клуба не оправдались", – сказал Семин.
"Игра ЦСКА в матче с "Зенитом" не произвела впечатление действий единой команды, устремленной к решению высоких задач. "Зенит" по всем компонентам был сильнее, хотя в ЦСКА собран очень хороший состав, и они никак не могут находиться на шестом месте", - подчеркнул собеседник агентства.
В субботу ЦСКА дома проиграл петербургскому "Зениту" (1:3) в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Армейцы с 45 очками занимают шестое место в таблице чемпионата страны.