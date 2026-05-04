"Ведьма!" Слова фон дер Ляйен о помощи Киеву вызвали возмущение на Западе

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети X резко отреагировали на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что кредит в размере 90 миллиардов евро поможет Киеву, в том числе в производстве дронов.
"Украина не является членом ЕС. Интересно, что ты делаешь для граждан европейских граждан, помимо того, что тратишь их деньги, вводишь общеевропейскую цензуру и пытаешься централизовать всю политическую власть. К черту тебя и твою войну, коррумпированная ведьма!" — жалуется @SME_kvici_ASNB.
"Ты преступница, лгунья и разжигатель войны. Ты втягиваешь Европу в войну и платишь Украине за то, чтобы она позволила тебе это сделать", — отметил @Wildingarden.
"Эти 90 миллиардов было бы гораздо лучше потратить на поддержку молодых европейских семей и немного улучшить решение самой большой проблемы, с которой мы сталкиваемся, в области рождаемости, не так ли, Урсула?" — задался вопросом @Kaloyan10062400.
"Граждане Европы хотят отправить тебя на Украину без обратного билета", — подытожил @RickOllinen.
Глава Евросовета Антониу Кошта 23 апреля заявил, что страны ЕС окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который Киев будет обязан вернуть только в случае выплаты "репараций" со стороны России. В российском МИД не раз заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.