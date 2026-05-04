В Греции украинец напал с ножом на иностранцев

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Гражданин Украины напал с ножом на иностранцев в курортном поселке Ханиоти на полуострове Халкидики, пострадали два человека, сообщает греческое издание "Нафтемпорики".
"Тридцатидвухлетний украинец был задержан за нападение с ножом на пару иностранцев в Ханиоти на Халкидиках", - пишет газета.
По ее данным, мужчина проник в квартиру соседей и нанес ножевое ранение 75-летнему гражданину Венгрии, а также ранил 59-летнюю гражданку Германии. Кроме того, он ударил рукой ее 40-летнего сына, однако тот не получил травм, требующих госпитализации. Пострадавшие были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.
Полиция задержала нападавшего. В его отношении возбуждено дело по статье о покушении на убийство. Правоохранительные органы также проверяют информацию о возможных психических проблемах мужчины.