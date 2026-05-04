Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье.

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Ранее в понедельник телеканал уже сообщал о взрывах в городе.
"В Запорожье прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Сейчас под контролем РФ находятся более 70% области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.