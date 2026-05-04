На Украине провели десятки следственных действий у руководителей ТЦК

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Более 40 следственных действий проведено у бывших и действующих руководителей военкоматов на Украине, составлено 150 протоколов о нарушениях, связанных с коррупцией, сообщили в украинской полиции.

"Незаконное обогащение и недостоверное декларирование должностных лиц ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.). Нацполиция провела отработку по всей стране. Всего проведено более 40 следственных действий у действующих и бывших должностных лиц из числа руководящего состава", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.

По информации правоохранителей, за несколько дней составлено 150 протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией. Также выявлены факты незаконного обогащения и недостоверного декларирования доходов руководителями военкоматов.

"Один из фигурантов – начальник районного ТЦК в Одессе – за время пребывания в должности значительно улучшил свое материальное состояние и получил активов более чем на 45 миллионов гривен (более 1 миллиона долларов – ред.)", - отметили в полиции.

Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на данные украинского национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) 14 апреля сообщил, что каждый десятый глава областного военкомата на Украине, занимавший должность 2022-2026 годах, обвинялся или был признал виновным в незаконном обогащении.