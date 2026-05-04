Рейтинг@Mail.ru
На Украине провели десятки следственных действий у руководителей ТЦК - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 04.05.2026
На Украине провели десятки следственных действий у руководителей ТЦК

Полиция Украины провела более 40 следственных действий у руководителей ТЦК

© РИА НовостиКупол Верховной рады Украины
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Украине провели более 40 следственных действий у действующих и бывших руководителей военкоматов.
  • Составлено 150 протоколов о нарушениях, связанных с коррупцией.
  • Выявлены факты незаконного обогащения и недостоверного декларирования доходов руководителями военкоматов.
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Более 40 следственных действий проведено у бывших и действующих руководителей военкоматов на Украине, составлено 150 протоколов о нарушениях, связанных с коррупцией, сообщили в украинской полиции.
"Незаконное обогащение и недостоверное декларирование должностных лиц ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.). Нацполиция провела отработку по всей стране. Всего проведено более 40 следственных действий у действующих и бывших должностных лиц из числа руководящего состава", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Бывший водитель военкомата на Украине задекларировал золотые слитки
1 января, 21:05
По информации правоохранителей, за несколько дней составлено 150 протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией. Также выявлены факты незаконного обогащения и недостоверного декларирования доходов руководителями военкоматов.
"Один из фигурантов – начальник районного ТЦК в Одессе – за время пребывания в должности значительно улучшил свое материальное состояние и получил активов более чем на 45 миллионов гривен (более 1 миллиона долларов – ред.)", - отметили в полиции.
Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на данные украинского национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) 14 апреля сообщил, что каждый десятый глава областного военкомата на Украине, занимавший должность 2022-2026 годах, обвинялся или был признал виновным в незаконном обогащении.
Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая заявляла, что военкоматы на Украине нуждаются в очистке, стоит обратить внимание на тотальную коррупцию внутри них и сократить их персонал. Выехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук заявлял, что мобилизация на Украине превратилась в бизнес, сотрудники военкомата получают в среднем 100 долларов за одного насильно мобилизованного, а за то, чтобы военнообязанного отпустили, он должен заплатить от 3 тысяч до 10 тысяч долларов.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
На Украине задержали сотрудника ТЦК, избивавшего военнообязанных
7 января, 21:41
 
В миреУкраинаОдессаАртем Дмитрук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала