В Дубае повторно объявили ракетную угрозу.

ДУБАЙ, 4 мая - РИА Новости. Ракетная угроза вновь объявлена в Дубае, передает корреспондент РИА Новости.
"В связи со сложившейся ситуацией и потенциальной ракетной угрозой просьба немедленно укрыться в безопасном здании вдали от окон, дверей и открытых площадок", - говорится в сообщении, появившемся на экранах телефонов жителей Дубая.