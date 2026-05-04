Финляндия в мае проведет учения вблизи российской границы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВМС Финляндии в мае проведут учения вблизи границы с Россией.
- Учения пройдут в два этапа: с 4 по 8 мая и с 17 по 29 мая, с проведением боевых стрельб в период 20–22 мая.
- Боевые позиции и укрепления, которые будут созданы на побережье в ходе учений, сохранятся после их завершения.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. ВМС Финляндии в мае проведут учения вблизи границы с Россией, причем боевые позиции и укрепления сохранятся после завершения учений, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.
"Двадцать девятого апреля текущего года минобороны Финляндии также объявило о планах проведения в акватории Финского залива и прибрежной зоне на участке населенных пунктов Виролахти - Хамина - Котка (область Кюменлааксо) в непосредственной близости от российской границы учения военно-морских сил страны с задействованием личного состава бригады береговой обороны национальных ВМС", - говорится в сообщении. Учение предполагается провести в два этапа: с 4 по 8 мая и с 17 по 29 мая с проведением боевых стрельб в период 20-22 мая.
"В ходе учения личный состав бригады береговой обороны будет оборудовать на побережье боевые позиции и строить укрепления, которые сохранятся после завершения мероприятий", - отмечается в сообщении.