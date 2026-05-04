Рейтинг@Mail.ru
Финляндия в мае проведет учения вблизи российской границы - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 04.05.2026 (обновлено: 13:42 04.05.2026) дополняется ...
Финляндия в мае проведет учения вблизи российской границы

ВМС Финляндии в мае проведут учения вблизи российской границы

© Фото : ВМС ФинляндииРакетный катер типа "Хамина" ВМС Финляндии
Ракетный катер типа Хамина ВМС Финляндии - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© Фото : ВМС Финляндии
Ракетный катер типа "Хамина" ВМС Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВМС Финляндии в мае проведут учения вблизи границы с Россией.
  • Учения пройдут в два этапа: с 4 по 8 мая и с 17 по 29 мая, с проведением боевых стрельб в период 20–22 мая.
  • Боевые позиции и укрепления, которые будут созданы на побережье в ходе учений, сохранятся после их завершения.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. ВМС Финляндии в мае проведут учения вблизи границы с Россией, причем боевые позиции и укрепления сохранятся после завершения учений, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.
После вступления Финляндии в НАТО значительно увеличился масштаб учений на территории страны, в том числе вблизи границы с Россией, констатировали в СБ РФ.
"Двадцать девятого апреля текущего года минобороны Финляндии также объявило о планах проведения в акватории Финского залива и прибрежной зоне на участке населенных пунктов Виролахти - Хамина - Котка (область Кюменлааксо) в непосредственной близости от российской границы учения военно-морских сил страны с задействованием личного состава бригады береговой обороны национальных ВМС", - говорится в сообщении. Учение предполагается провести в два этапа: с 4 по 8 мая и с 17 по 29 мая с проведением боевых стрельб в период 20-22 мая.
"В ходе учения личный состав бригады береговой обороны будет оборудовать на побережье боевые позиции и строить укрепления, которые сохранятся после завершения мероприятий", - отмечается в сообщении.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
"Россия ответит". Выходка Украины с БПЛА вызвала панику в Финляндии
Вчера, 11:24
 
ФинляндияРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала