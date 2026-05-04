Жительницу Омской области осудили за убийство сестры на глазах у детей

14:34 04.05.2026
Жительнице Омской области дали 8,5 года колонии за убийство двоюродной сестры

Статуя богини Фемиды у здания Одинцовского городского суда. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительницу Омской области приговорили к 8,5 года колонии за убийство двоюродной сестры и нападение на сожителя.
  • Женщина нанесла родственнице два удара ножом, от полученных травм потерпевшая умерла на месте.
  • У нее остались двое несовершеннолетних детей, они стали очевидцами преступления.
ОМСК, 4 май - РИА Новости. Жительницу Омской области приговорили к 8,5 годам колонии за убийство двоюродной сестры на глазах у ее детей и нападение на сожителя, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В Большереченском районе Омской области в ночь на 18 октября 41-летняя жительница деревни Кирсановка поссорилась с сожителем и ударила его ножом в живот. Ее попыталась остановить родственница.
"Взяв тот же нож, женщина нанесла родственнице два удара в область плечевой артерии и вены. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. У погибшей осталось двое несовершеннолетних детей, ставших очевидцами преступления. Один из них остался круглым сиротой, второй в настоящее время проживает с родственниками отца, находящегося в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Было возбуждено уголовное дело по статьям "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия" и "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима", - добавили в пресс-службе.
Также суд обязал ее выплатить по 1 миллиону рублей за возмещение морального вреда детям убитой женщины.
