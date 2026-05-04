22:35 04.05.2026
В Турции заявили, что конфликт вокруг Ормузского пролива может затянуться

Байрактар: конфликт в Ормузском проливе может затянуться на длительный срок

© REUTERS / EUROPEAN UNION/COPERNICUS SENTINEL-2Спутниковый снимок Ормузского пролива. Апрель 2026
  • Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил, что конфликтная ситуация вокруг Ормузского пролива может затянуться на длительный срок.
  • Он призвал быть готовыми к этому.
СТАМБУЛ, 4 мая – РИА Новости. Конфликтная ситуация вокруг Ормузского пролива может затянуться на длительный срок, заявил в понедельник министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.
«

"Новой нормой стало то, что столкновения, конфликты в регионе ныне могут затягиваться на длительный срок, нам необходимо быть готовыми к этому", - сказал министр телеканалу tvnet, говоря о конфликте в Ормузском проливе.

Министр повторил, что Турция не испытывает каких-либо проблем с безопасностью поставок энергоресурсов в связи с обстановкой в проливе. При этом, отметил он, в случае резких колебаний цен на нефть способов им противостоять нет.
Президент США Дональд Трамп вечером 3 мая анонсировал операцию "Проект Свобода" по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи после этого заявил, что Тегеран предостерегает США от приближения к Ормузскому проливу и готов атаковать американские вооруженные силы.
