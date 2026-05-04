В Турции заявили, что конфликт вокруг Ормузского пролива может затянуться

СТАМБУЛ, 4 мая – РИА Новости. Конфликтная ситуация вокруг Ормузского пролива может затянуться на длительный срок, заявил в понедельник министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.
"Новой нормой стало то, что столкновения, конфликты в регионе ныне могут затягиваться на длительный срок, нам необходимо быть готовыми к этому", - сказал министр телеканалу tvnet, говоря о конфликте в Ормузском проливе.
Министр повторил, что Турция не испытывает каких-либо проблем с безопасностью поставок энергоресурсов в связи с обстановкой в проливе. При этом, отметил он, в случае резких колебаний цен на нефть способов им противостоять нет.
Президент США Дональд Трамп вечером 3 мая анонсировал операцию "Проект Свобода" по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи после этого заявил, что Тегеран предостерегает США от приближения к Ормузскому проливу и готов атаковать американские вооруженные силы.
