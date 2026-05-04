В ЦСКА назвали дерби со "Спартаком" главным матчем в году

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов подчеркнул, что дерби против "Спартака" в финале пути регионов Кубка России станет для армейцев главным матчем в году.

Игдисамову 39 лет, он работает в системе "красно-синих" с 2019 года. Ранее специалист возглавлял молодежную команду армейцев, которая под его руководством стала чемпионом Молодежной футбольной лиги (МФЛ) в 2024 году.