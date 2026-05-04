15:20 04.05.2026 (обновлено: 15:22 04.05.2026)
В ЦСКА назвали дерби со "Спартаком" главным матчем в году

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов подчеркнул, что дерби против "Спартака" в финале пути регионов Кубка России станет для армейцев главным матчем в году.
В понедельник стало известно, что возглавлявший армейцев швейцарец Фабио Челестини расторг контракт с клубом по обоюдному соглашению сторон. В среду ЦСКА в гостях сыграет с московским "Спартаком" в финале пути регионов Кубка России.
"Мужики, я много говорить не буду. Ситуация не та, чтобы много говорить. Многое было сказано зимой. Нам сейчас стоит только работать, объединиться, потому что впереди нас ждет дерби со "Спартаком". Это самый главный матч для всех нас в этом году. Это возможность показать, кто мы есть, что мы чего-то стоим, и завоевать титул", - сказал Игдисамов в обращении к игрокам, опубликованном в Telegram-канале ЦСКА.
Игдисамову 39 лет, он работает в системе "красно-синих" с 2019 года. Ранее специалист возглавлял молодежную команду армейцев, которая под его руководством стала чемпионом Молодежной футбольной лиги (МФЛ) в 2024 году.
