Масалитин раскритиковал ЦСКА за отсутствие плана Б после ухода Челестини - РИА Новости Спорт, 04.05.2026
11:36 04.05.2026 (обновлено: 11:57 04.05.2026)
Масалитин раскритиковал ЦСКА за отсутствие плана Б после ухода Челестини

  • Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что отставка Челестини может стать эмоциональным всплеском для футболистов перед матчем Кубка России со "Спартаком", но выражает опасения по поводу отсутствия плана на случай форс-мажора в тренерском составе.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Решение об отставке главного тренера московского ЦСКА Фабио Челестини назревало, есть надежда, что это станет эмоциональным всплеском для футболистов и положительно скажется в матче Кубка России со "Спартаком", заявил РИА Новости чемпион СССР в составе армейского клуба Валерий Масалитин.
В понедельник ЦСКА объявил о расторжении контракта с Челестини по обоюдному согласию сторон. В субботу ЦСКА дома проиграл петербургскому "Зениту" (1:3) в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Армейцы с 45 очками занимают шестое место в таблице чемпионата страны. Команда продолжает борьбу в Кубке России, где в финале пути регионов сыграет с московским "Спартаком" 6 мая.
"Отставка назревала, потому что у команды нет ни игры, ни очков. Руководство посчитало, что перед матчем со "Спартаком" надо что-то делать. Возможно, произойдет эмоциональный взрыв. Часто, когда случается отставка тренера, у команды идет всплеск. Это будет непросто, потому что у ЦСКА сейчас непростой период. Плюс, на поле нет таких лидеров, как Игорь Акинфеев и Мойзес, которые и во время игры могут покричать, настроить. Но я очень надеюсь, что это позитивно скажется перед такой важной игрой", - сказал Масалитин.
Вместе с Челестини, клуб покинул и его тренерский штаб. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов.
"Должен был быть план б. На случай форс-мажора в тренерском составе всегда должны оставаться россияне, которые знают весь тренировочный процесс, травмы, игроков. А сейчас получается, что остался тренер, который в основном работал только с молодежной командой. Так это не делается. Я думаю, что это наука всем, когда приглашают иностранца и целиком его тренерский штаб. Теперь Челестини уходит, и команда остается без штаба", - объяснил бывший нападающий.
ФутболСпортФабио ЧелестиниВалерий МасалитинПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
