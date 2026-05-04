Масалитин раскритиковал ЦСКА за отсутствие плана Б после ухода Челестини

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Решение об отставке главного тренера московского ЦСКА Фабио Челестини назревало, есть надежда, что это станет эмоциональным всплеском для футболистов и положительно скажется в матче Кубка России со "Спартаком", заявил РИА Новости чемпион СССР в составе армейского клуба Валерий Масалитин.

"Должен был быть план б. На случай форс-мажора в тренерском составе всегда должны оставаться россияне, которые знают весь тренировочный процесс, травмы, игроков. А сейчас получается, что остался тренер, который в основном работал только с молодежной командой. Так это не делается. Я думаю, что это наука всем, когда приглашают иностранца и целиком его тренерский штаб. Теперь Челестини уходит, и команда остается без штаба", - объяснил бывший нападающий.