Масалитин раскритиковал ЦСКА за отсутствие плана Б после ухода Челестини

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Решение об отставке главного тренера московского ЦСКА Фабио Челестини назревало, есть надежда, что это станет эмоциональным всплеском для футболистов и положительно скажется в матче Кубка России со "Спартаком", заявил РИА Новости чемпион СССР в составе армейского клуба Валерий Масалитин.
В понедельник ЦСКА объявил о расторжении контракта с Челестини по обоюдному согласию сторон. В субботу ЦСКА дома проиграл петербургскому "Зениту" (1:3) в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Армейцы с 45 очками занимают шестое место в таблице чемпионата страны. Команда продолжает борьбу в Кубке России, где в финале пути регионов сыграет с московским "Спартаком" 6 мая.
"Отставка назревала, потому что у команды нет ни игры, ни очков. Руководство посчитало, что перед матчем со "Спартаком" надо что-то делать. Возможно, произойдет эмоциональный взрыв. Часто, когда случается отставка тренера, у команды идет всплеск. Это будет непросто, потому что у ЦСКА сейчас непростой период. Плюс, на поле нет таких лидеров, как Игорь Акинфеев и Мойзес, которые и во время игры могут покричать, настроить. Но я очень надеюсь, что это позитивно скажется перед такой важной игрой", - сказал Масалитин.
Вместе с Челестини, клуб покинул и его тренерский штаб. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов.
"Должен был быть план б. На случай форс-мажора в тренерском составе всегда должны оставаться россияне, которые знают весь тренировочный процесс, травмы, игроков. А сейчас получается, что остался тренер, который в основном работал только с молодежной командой. Так это не делается. Я думаю, что это наука всем, когда приглашают иностранца и целиком его тренерский штаб. Теперь Челестини уходит, и команда остается без штаба", - объяснил бывший нападающий.