ЦСКА уволил Челестини

"Клуб и швейцарский специалист расторгли контракт по соглашению сторон. Мы благодарим Фабио Челестини за выигранный Суперкубок, яркий футбол и эмоции 2025 года, за веру и развитие воспитанников клуба", - говорится в сообщении клуба.

Челестини 50 лет. Он приступил к работе в ЦСКА в июне после ухода серба Марко Николича. Под его руководством команда в июле выиграла Суперкубок России. До этого он возглавлял швейцарские "Базель", "Сьон", "Люцерн", "Лугано", "Лозанну", итальянскую "Террачину", а также работал ассистентом тренера в испанской "Малаге".