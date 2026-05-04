ЦСКА уволил Челестини
10:22 04.05.2026 (обновлено: 11:56 04.05.2026)
ЦСКА уволил Челестини

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Московский ЦСКА уволил главного тренера команды швейцарца Фабио Челестини, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Вместе с Челестини тренерский штаб покинули Манель Экспосито, Хосе Блеса, Хавьер Нойя, Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов.
"Клуб и швейцарский специалист расторгли контракт по соглашению сторон. Мы благодарим Фабио Челестини за выигранный Суперкубок, яркий футбол и эмоции 2025 года, за веру и развитие воспитанников клуба", - говорится в сообщении клуба.
В субботу ЦСКА дома проиграл петербургскому "Зениту" (1:3) в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Армейцы с 45 очками занимают шестое место в таблице чемпионата страны.
Челестини 50 лет. Он приступил к работе в ЦСКА в июне после ухода серба Марко Николича. Под его руководством команда в июле выиграла Суперкубок России. До этого он возглавлял швейцарские "Базель", "Сьон", "Люцерн", "Лугано", "Лозанну", итальянскую "Террачину", а также работал ассистентом тренера в испанской "Малаге".
