Власти Москвы подали второй иск к дочери Церетели о сносе построек

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Столичное правительство и департамент городского имущества направили в Арбитражный суд Москвы второй иск к индивидуальному предпринимателю Елене Церетели, дочери скульптора Зураба Церетели и директору "Галереи искусств Церетели", о признании построек самовольными и их сносе, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Истец просит суд признать самовольными постройками пристройку по адресу: Москва , улица Большая Грузинская, дом 17, строение 1, и двухэтажную пристройку с надстройкой по адресу: Москва, улица Большая Грузинская, дом 17, строение 2", – рассказал собеседник агентства.

По этим адресам находится историческая усадьба Горбуновых, в которой располагается музей Зураба Церетели

В пресс-службе суда РИА Новости уточнили, что истец просит также "обязать ответчика в месячный срок с момента вступления в законную силу решения суда привести здание в первоначальное состояние путем сноса пристроек".

Этот же суд сейчас рассматривает иск столичных властей, в котором они просят признать пристройку к зданию по адресу: переулок Ермолаевский, дом 17, строение 1, самовольной и "обязать ИП Церетели Елену Зурабовну в месячный срок с момента вступления в силу решения суда снести пристройку".