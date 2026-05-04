13:19 04.05.2026
Власти Москвы подали второй иск к дочери Церетели о сносе построек

© РИА Новости / Станислав Красильников
Елена Церетели. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Москвы подали второй иск к дочери Зураба Церетели о признании построек самовольными.
  • Истец просит суд признать самовольными постройками пристройки по адресам на улице Большая Грузинская, где находится историческая усадьба Горбуновых с музеем Зураба Церетели.
  • Столичные власти также требуют обязать ответчика привести здание в первоначальное состояние путем сноса пристроек в месячный срок после вступления решения суда в силу.
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Столичное правительство и департамент городского имущества направили в Арбитражный суд Москвы второй иск к индивидуальному предпринимателю Елене Церетели, дочери скульптора Зураба Церетели и директору "Галереи искусств Церетели", о признании построек самовольными и их сносе, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Истец просит суд признать самовольными постройками пристройку по адресу: Москва, улица Большая Грузинская, дом 17, строение 1, и двухэтажную пристройку с надстройкой по адресу: Москва, улица Большая Грузинская, дом 17, строение 2", – рассказал собеседник агентства.
По этим адресам находится историческая усадьба Горбуновых, в которой располагается музей Зураба Церетели.
В пресс-службе суда РИА Новости уточнили, что истец просит также "обязать ответчика в месячный срок с момента вступления в законную силу решения суда привести здание в первоначальное состояние путем сноса пристроек".
Этот же суд сейчас рассматривает иск столичных властей, в котором они просят признать пристройку к зданию по адресу: переулок Ермолаевский, дом 17, строение 1, самовольной и "обязать ИП Церетели Елену Зурабовну в месячный срок с момента вступления в силу решения суда снести пристройку".
По указанному адресу находится несколько организаций, в том числе Московский музей современного искусства, основателем и директором которого был Зураб Церетели.
