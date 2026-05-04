В Киеве объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога в Киеве была объявлена в 23.33 (совпадает с мск). Кроме того, она звучит в части Киевской области, а также в Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
