"Берегитесь все": Вяльбе поделилась ожиданиями от возвращения Терентьевой - РИА Новости Спорт, 04.05.2026
Лыжные гонки
 
11:03 04.05.2026 (обновлено: 11:30 04.05.2026)
"Берегитесь все": Вяльбе поделилась ожиданиями от возвращения Терентьевой

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева после рождения второго ребенка вернется еще сильнее, подчеркнула глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
  • Наталья Терентьева родила сына 28 апреля, о чем сообщил в своем Telegram-канале ее супруг, призер Олимпийских игр Александр Терентьев.
  • 20 мая Наталья Терентьева отправляется на сборы.
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости, Сергей Смышляев. Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева после рождения второго ребенка вернется еще сильнее, чем была, подчеркнула в интервью РИА Новости глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Терентьева родила сына 28 апреля, о чем сообщил в своем Telegram-канале ее супруг призер Олимпийских игр Александр Терентьев. Пара уже воспитывает дочь Василису.
«
"Она вернется еще лучше, чем была. 20 мая она уже едет на сбор. Как минимум. А как максимум – берегитесь все остальные. Бегайте, это же такой кайф. Сейчас никто не запрещает с детьми ездить. Это у нас было, что мама в пяти километрах с Францем в другой гостинице жили", - отметила Вяльбе.
Терентьевой 30 лет. Она стала олимпийской чемпионкой в 2022 году в эстафете. Также в активе спортсменки серебряная и две бронзовые медали Игр, одна серебряная и две бронзовые награды чемпионатов мира, а также победа в Кубке мира и на многодневке "Тур де Ски".
Полностью интервью с Еленой Вяльбе читайте в среду на сайте РИА Новости.
Лыжные гонки, Спорт, Наталья Терентьева (Непряева), Елена Вяльбе, Лыжные виды спорта
 
