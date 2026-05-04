Мировые звезды тенниса остались недовольны призовым фондом "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 04.05.2026
13:30 04.05.2026 (обновлено: 13:34 04.05.2026)
Мировые звезды тенниса остались недовольны призовым фондом "Ролан Гаррос"

Двадцать ведущих теннисистов раскритиковали организаторов "Ролан Гаррос"

  • Двадцать ведущих мировых теннисистов, включая Янника Синнера и Арину Соболенко, выразили недовольство малым увеличением призового фонда «Ролан Гаррос».
  • Призовой фонд турнира «Ролан Гаррос» вырастет на 9,53% и достигнет 61,7 миллиона евро.
  • Теннисисты считают, что доля призового фонда в общем доходе турнира должна быть не менее 22%, как на объединенных турнирах ATP и WTA.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Двадцать ведущих мировых теннисистов подписали письмо, в котором выразили критику в отношении организаторов Открытого чемпионата Франции в связи с малым, по их мнению, увеличением призового фонда турнира.
В апреле организаторы "Ролан Гаррос" объявили, что призовой фонд турнира вырастет на 9,53% по сравнению с 2025 годом и достигнет 61,7 миллиона евро. Победители в одиночном разряде получат 2,8 млн, финалисты - 1,4 млн.
"Доля игроков в доходах от турнира "Ролан Гаррос" снизилась с 15,5% в 2024 году до 14,9%, прогнозируемых на 2026 год. По словам представителей турнира, в 2025 году "Ролан Гаррос" принес доходов в размере 395 млн евро, что на 14% больше, чем годом ранее, однако призовой фонд вырос всего на 5,4%, снизив долю игроков в доходах до 14,3%. При прогнозируемых доходах от турнира в этом году более 400 млн евро, доля призового фонда в общем доходе, вероятно, все еще будет меньше 15%, что значительно ниже 22%, которые игроки запросили для приведения турниров Большого шлема в соответствие с объединенными турнирами ATP и WTA", - приводит часть текста письма Ассошиэйтед Пресс.
Отмечается, что в число этих 20 теннисистов входят первые ракетки мира итальянец Янник Синнер и белоруска Арина Соболенко, а также испанец Карлос Алькарас, серб Новак Джокович и американка Кори Гауфф. В апреле прошлого года эти теннисисты потребовали повышения призового фонда на всех турнирах Большого шлема. Тогда в их число входила и россиянка Мирра Андреева.
Матчи основной сетки "Ролан Гаррос" пройдут на грунтовых кортах Парижа с 24 мая по 7 июня. Действующими победителями турнира в одиночных разрядах являются испанец Карлос Алькарас и американка Кори Гауфф.
