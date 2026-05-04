UKMTO заявило об инциденте с танкером к северу от Фуджейры в ОАЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило об инциденте у берегов ОАЭ, в результате которого под удар попал танкер.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 78 морских милях к северу от Фуджейры, ОАЭ. Танкер сообщил, что в него попали снаряды неизвестного происхождения", - говорится в сообщении ведомства в соцсети Х.
Как уточнило UKMTO, экипаж не пострадал. Проводится расследование.