UKMTO заявило об инциденте с танкером к северу от Фуджейры в ОАЭ
03:21 04.05.2026
UKMTO заявило об инциденте с танкером к северу от Фуджейры в ОАЭ

К северу от Фуджейры в ОАЭ снаряды неизвестного происхождения попали в танкер

© REUTERS / Satish KumarТанкер в порту Фуджейра, Объединенные Арабские Эмираты
Танкер в порту Фуджейра, Объединенные Арабские Эмираты. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило об инциденте с танкером к северу от Фуджейры в ОАЭ.
  • В танкер попали снаряды неизвестного происхождения, экипаж не пострадал.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило об инциденте у берегов ОАЭ, в результате которого под удар попал танкер.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 78 морских милях к северу от Фуджейры, ОАЭ. Танкер сообщил, что в него попали снаряды неизвестного происхождения", - говорится в сообщении ведомства в соцсети Х.
Как уточнило UKMTO, экипаж не пострадал. Проводится расследование.
