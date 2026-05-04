Финская таможня отправит в неоплачиваемые отпуска около 100 сотрудников

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Финская таможня сообщила, что отправит в неоплачиваемые отпуска около 100 сотрудников, работавших на границе с Россией, поскольку "нет перспектив открытия" пограничных пунктов.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей с ноября 2023 года. Таможня сообщала в марте, что неоплачиваемые отпуска могут затронуть до 140 сотрудников на границе с Россией.
"Таможня завершила переговоры по неоплачиваемым отпускам для сотрудников на границе с Россией. Отпуска будут предоставлены на неопределенный срок и затронут не более 102 сотрудников", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Таможня уточнила, что прибегает к этой мере, поскольку пункты пересечения на границе закрыты и "нет никаких перспектив их открытия".
По данным ведомства, в будущем, когда движение через границу возобновится, таможня будет готовиться к ускоренному открытию только одного пункта пропуска - "Ваалимаа" (МАПП "Торфяновка" с российской стороны).