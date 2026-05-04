17:43 04.05.2026
Финская таможня отправит в неоплачиваемые отпуска около 100 сотрудников

Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйямаа - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска "Нуйямаа". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финская таможня отправит в неоплачиваемые отпуска около 100 сотрудников, работавших на границе с Россией.
  • Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей с ноября 2023 года.
  • Таможня готовится к ускоренному открытию только одного пункта пропуска — «Ваалимаа» («Торфяновка» с российской стороны) после возобновления движения через границу.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Финская таможня сообщила, что отправит в неоплачиваемые отпуска около 100 сотрудников, работавших на границе с Россией, поскольку "нет перспектив открытия" пограничных пунктов.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей с ноября 2023 года. Таможня сообщала в марте, что неоплачиваемые отпуска могут затронуть до 140 сотрудников на границе с Россией.
"Таможня завершила переговоры по неоплачиваемым отпускам для сотрудников на границе с Россией. Отпуска будут предоставлены на неопределенный срок и затронут не более 102 сотрудников", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Таможня уточнила, что прибегает к этой мере, поскольку пункты пересечения на границе закрыты и "нет никаких перспектив их открытия".
По данным ведомства, в будущем, когда движение через границу возобновится, таможня будет готовиться к ускоренному открытию только одного пункта пропуска - "Ваалимаа" (МАПП "Торфяновка" с российской стороны).
