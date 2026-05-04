Юрист рассказал, может ли водитель такси высадить пассажира в пути

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Водитель такси не может высаживать пассажира в пути, даже несмотря на замечания клиента, рассказал РИА Новости правозащитник Никита Тарновский.

По словам собеседника агентства, заключив договор перевозки, водитель обязан доставить пассажира до пункта назначения: односторонний отказ недопустим, и даже если пассажир сделал водителю замечание, например, про его опасный стиль вождения, это не основание для высадки пассажира.

"Высадка на проезжей части в непредназначенном для этого месте - это прямое нарушение ПДД (статья 12.19 КоАП РФ ), которое создает аварийную ситуацию. Это злоупотребление правом со стороны водителя", - сказал агентству Тарновский.

Для фиксации инцидента юрист посоветовал сразу сделать скриншот геолокации с картами, сфотографировать место высадки и автомобиль с государственными номером, заснять погодные условия и записать контакты свидетелей. Чеки за повторную поездку станут подтверждением убытков, объяснил Тарновский.

"Идеальный вариант - подавать иск солидарно к водителю и агрегатору. Судебная практика уже знает случаи, когда перевозчиком признавали именно сервис заказа", - отметил правозащитник.