05:30 04.05.2026
Юрист рассказал, может ли водитель такси высадить пассажира в пути

Такси. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Водитель такси не может высаживать пассажира в пути, даже если тот сделал ему замечание, поскольку это односторонний отказ от исполнения договора перевозки.
  • Высадка пассажира на проезжей части в непредназначенном для этого месте — это прямое нарушение ПДД, создающее аварийную ситуацию.
  • Для фиксации инцидента юрист посоветовал сделать скриншот геолокации, сфотографировать место высадки и автомобиль, а также записать контакты свидетелей.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Водитель такси не может высаживать пассажира в пути, даже несмотря на замечания клиента, рассказал РИА Новости правозащитник Никита Тарновский.
По словам собеседника агентства, заключив договор перевозки, водитель обязан доставить пассажира до пункта назначения: односторонний отказ недопустим, и даже если пассажир сделал водителю замечание, например, про его опасный стиль вождения, это не основание для высадки пассажира.
"Высадка на проезжей части в непредназначенном для этого месте - это прямое нарушение ПДД (статья 12.19 КоАП РФ), которое создает аварийную ситуацию. Это злоупотребление правом со стороны водителя", - сказал агентству Тарновский.
Для фиксации инцидента юрист посоветовал сразу сделать скриншот геолокации с картами, сфотографировать место высадки и автомобиль с государственными номером, заснять погодные условия и записать контакты свидетелей. Чеки за повторную поездку станут подтверждением убытков, объяснил Тарновский.
"Идеальный вариант - подавать иск солидарно к водителю и агрегатору. Судебная практика уже знает случаи, когда перевозчиком признавали именно сервис заказа", - отметил правозащитник.
Тарновский также напомнил, что такси обязано иметь полис ОСАГО: при получении травм пассажир вправе требовать компенсацию вреда здоровью, зафиксировав инцидент в полиции.
