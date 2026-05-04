Мэр Махачкалы получил в подарок сбитый в зоне СВО беспилотник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Махачкалы Салавов получил в подарок сбитый в зоне СВО беспилотник.
- Дрон привез Шамиль Мусаев — начальник отдела по координации работы с участниками СВО и их семьями.
МАХАЧКАЛА, 4 мая - РИА Новости. Глава Махачкалы Джамбулат Салавов получил в подарок сбитый в зоне специальной военной операции беспилотник, об этом мэр рассказал в своем Telegram-канале.
"Встретился с Шамилем Мусаевым — начальником отдела по координации работы с участниками СВО и их семьями управления социальной политики администрации Махачкалы… Он дважды проходил службу в зоне боевых действий и сегодня привез мне в подарок боевой трофей — сбитый дрон", – рассказал Салавов.
Он также сообщил, что принял решение о преобразовании отдела, который возглавляет Мусаев, в управление по делам ветеранов и участников спецоперации и членов их семей. Градоначальник выразил уверенность, что новая структура "позволит работать еще эффективнее, системнее и ближе к людям".
Уфимка отправила в зону СВО квадрокоптеры, автозапчасти и стройматериалы
12 ноября 2025, 15:31