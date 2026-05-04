Свищев надеется на пересмотр ограничений в отношении российских лыжников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Председатель Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что рассчитывает на пересмотр ограничений в отношении российских лыжников после выборов нового руководства Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) на предстоящем конгрессе в Белграде.