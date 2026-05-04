Свищев надеется на пересмотр ограничений в отношении российских лыжников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Председатель Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что рассчитывает на пересмотр ограничений в отношении российских лыжников после выборов нового руководства Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) на предстоящем конгрессе в Белграде.
В октябре прошлого года FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Однако 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал это решение неправомерным. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам подавать заявки на получение нейтрального статуса.
"В нейтральном статусе лыжники допускаются, но это ограничение, которое не соответствует принципам современного спорта. Будем надеяться, что новое руководство FIS, которое будет избрано или переизбрано на этом конгрессе, либо полностью пересмотрит ситуацию, либо частично. Надеемся, что в любом случае будут приняты решения по максимальному исправлению ситуации", - сказал Свищев.
Делегация Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) планирует принять участие в конгрессе FIS, который пройдет в Белграде с 8 по 11 июня 2026 года.