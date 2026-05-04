Свищев призвал наказать Канаду за отказ в выдаче виз российским юниорам

15:11 04.05.2026 (обновлено: 15:13 04.05.2026)
Свищев: WCF должна наказать Канаду за невыдачу виз российским керлингистам

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев. Архивное фото
  • Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев призвал Всемирную федерацию керлинга наказать Канаду за отказ в выдаче виз российским юниорам.
  • Из-за визовых проблем российские керлингисты пропустят первенство мира среди смешанных пар, которое пройдет с 5 по 10 мая.
  • По мнению Свищева, страна-организатор обязана обеспечивать визовую поддержку для участия спортсменов в турнире.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что направил письмо во Всемирную федерацию керлинга (WCF) с требованием наказать канадскую сторону за отказ в выдаче виз российским юниорам, из-за чего они пропустят первенство мира среди смешанных пар.
Первенство мира пройдет с 5 по 10 мая. Российские керлингисты не смогут принять участие в турнире из-за визовых проблем, возникших при подготовке к поездке в Канаду.
"Турнир начинается уже завтра. Мы знаем, что подобные случаи уже происходили с другими спортсменами. Сейчас, даже при допуске с национальной символикой, возникают сложности - некоторые страны создают дополнительные препятствия", - сказал Свищев.
"Я уже направил письмо в международную федерацию. Считаю, что страна-организатор обязана обеспечивать не только проведение соревнований, но и все условия для участия спортсменов, включая визовую поддержку и безопасность. В данном случае, на мой взгляд, канадская сторона повела себя некорректно. Международная федерация должна вмешаться и защитить спортсменов", - отметил Свищев.
WCF в январе допустила юниорские сборные России до международных турниров с национальной символикой.
