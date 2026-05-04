У берегов ОАЭ загорелось грузовое судно

ЛОНДОН, 4 мая - РИА Новости. Пожар вспыхнул на борту грузового судна у берегов ОАЭ недалеко от Ормузского пролива, следует из сообщения Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"UKMTO получило сообщение об инциденте в 36 морских милях (66 километров) к северу от Дубая , ОАЭ . От грузового судна поступило сообщение о пожаре в машинном отделении", - говорится в сообщении .

Отмечается, что причина пожара на данный момент неизвестна, экипаж находится в безопасности.

Позже UKMTO получило сообщение от другого судна о другом загоревшемся судне у берегов ОАЭ. Неизвестно, идет ли речь об одном и том же корабле.