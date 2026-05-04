У телеканала "Дождь"* хотят отсудить бренд "Москва велосипедная"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Предприниматель Зарин попросил Суд по интеллектуальным правам аннулировать товарный знак "Москва велосипедная", принадлежащий телеканалу "Дождь"*.
- Бренд "Москва велосипедная" был зарегистрирован Роспатентом в 2016 году для трех классов товаров и двух классов услуг.
- Иск поступил в суд в марте, рассмотрение по существу назначили на 3 июня.
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Индивидуальный предприниматель Виктор Зарин просит Суд по интеллектуальным правам аннулировать товарный знак "Москва велосипедная", принадлежащий телеканалу "Дождь"*, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Бренд ответчика был зарегистрирован Роспатентом в 2016 году для трех классов товаров и двух классов услуг.
Истца он интересует применительно к одному классу товаров, включающему, в частности, велосипеды и детали велосипедов, а также для двух классов услуг, в которые входят, например, доставка товаров, прокат наземных транспортных средств, услуги курьеров, физическое воспитание, клубы здоровья, организация досугов, спортивных состязаний и т.д.
По мнению Зарина, правообладатель свой бренд для данных категорий не использует.
Иск поступил в суд в марте, рассмотрение по существу назначено на 3 июня.
По данным "БИР-Аналитик", основной вид деятельности истца – "прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров". Раньше он был учредителем ООО "Курьерская служба "Велопочта", сейчас компания прекратила деятельность.
*СМИ, выполняющее функции иноагента.
