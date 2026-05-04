У телеканала "Дождь"* хотят отсудить бренд "Москва велосипедная"

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Индивидуальный предприниматель Виктор Зарин просит Суд по интеллектуальным правам аннулировать товарный знак "Москва велосипедная", принадлежащий телеканалу "Дождь"*, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Бренд ответчика был зарегистрирован Роспатентом в 2016 году для трех классов товаров и двух классов услуг.

Истца он интересует применительно к одному классу товаров, включающему, в частности, велосипеды и детали велосипедов, а также для двух классов услуг, в которые входят, например, доставка товаров, прокат наземных транспортных средств, услуги курьеров, физическое воспитание, клубы здоровья, организация досугов, спортивных состязаний и т.д.

По мнению Зарина, правообладатель свой бренд для данных категорий не использует.

Иск поступил в суд в марте, рассмотрение по существу назначено на 3 июня.