Расходы США на конфликт с Ираном превысили 70 миллиардов долларов - РИА Новости, 04.05.2026
22:54 04.05.2026
Расходы США на конфликт с Ираном превысили 70 миллиардов долларов

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкАкция против ударов по Ирану в Нью-Йорке
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расходы США на конфликт с Ираном превысили 70 миллиардов долларов.
  • И эта цифра постоянно растет, несмотря на заверения американских властей, что конфликт завершился.
ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Расходы США на конфликт с Ираном превысили 70 миллиардов долларов, несмотря на заверения американских властей, что он завершился, свидетельствует статистика портала iran-cost-ticker.com, с которой в понедельник ознакомилось РИА Новости.
По информации портала, на данный момент затраты превышают 70,9 миллиарда долларов, и эта цифра постоянно растет.
В среду исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст на слушаниях в комитете палаты представителей по вооруженным силам заявил законодателям, что расходы США на конфликт с Ираном к настоящему моменту составили около 25 миллиардов долларов.
Однако уже на следующий день американские СМИ, ссылаясь на информированные источники, сообщили, что реальная оценка расходов ближе к 40-50 миллиардам долларов. По их данным, в этой сумме учитываются затраты на восстановление американских военных объектов и замену уничтоженного имущества.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Иран наносил ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
