ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Расходы США на конфликт с Ираном превысили 70 миллиардов долларов, несмотря на заверения американских властей, что он завершился, свидетельствует статистика портала iran-cost-ticker.com, с которой в понедельник ознакомилось РИА Новости.

По информации портала, на данный момент затраты превышают 70,9 миллиарда долларов, и эта цифра постоянно растет.

Однако уже на следующий день американские СМИ, ссылаясь на информированные источники, сообщили, что реальная оценка расходов ближе к 40-50 миллиардам долларов. По их данным, в этой сумме учитываются затраты на восстановление американских военных объектов и замену уничтоженного имущества.