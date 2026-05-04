ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Расходы США на конфликт с Ираном превысили 70 миллиардов долларов, несмотря на заверения американских властей, что он завершился, свидетельствует статистика портала iran-cost-ticker.com, с которой в понедельник ознакомилось РИА Новости.
По информации портала, на данный момент затраты превышают 70,9 миллиарда долларов, и эта цифра постоянно растет.
Однако уже на следующий день американские СМИ, ссылаясь на информированные источники, сообщили, что реальная оценка расходов ближе к 40-50 миллиардам долларов. По их данным, в этой сумме учитываются затраты на восстановление американских военных объектов и замену уничтоженного имущества.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Иран наносил ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.