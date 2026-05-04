США не отказывались от планов размещения в Германии ракет Tomahawk

БЕРЛИН, 4 мая - РИА Новости. США не отказывались окончательно от планов по размещению на территории Германии крылатых ракет Tomahawk, сообщил официальный представитель министерства обороны ФРГ Митко Мюллер.
В июле 2024 года предыдущая администрация США и правительство Германии объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия в ФРГ, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии.
"Речь идет не об окончательном отказе", - сказал Мюллер, отвечая на соответствующий вопрос в ходе правительственного брифинга в Берлине.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в воскресенье, что не рассчитывает на размещение в Германии ракет Tomahawk, однако не исключает, что ситуация может измениться в будущем.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что в случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.