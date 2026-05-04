СМИ: ВС США разрешили атаковать иранские катера в Ормузском проливе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американские военные в ближневосточном регионе получили разрешение наносить удары по иранским катерам, если сочтут их представляющими угрозу для проходящих Ормузский пролив судов.
- Правила боевых действий для американских сил в регионе изменились: теперь им разрешено наносить удары по всему, что представляет непосредственную угрозу для судов, пересекающих пролив.
- Президент США Дональд Трамп анонсировал начало операции «Свобода» по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе.
ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Американские военные в ближневосточном регионе получили разрешение наносить удары по иранским катерам, если сочтут их представляющими угрозу для проходящих Ормузский пролив судов, пишет в понедельник портал Axios со ссылкой на американского чиновника.
"Правила боевых действий для американских сил в регионе изменились. Теперь им разрешено наносить удары по всему, что представляет непосредственную угрозу для судов, пересекающих пролив, например, быстроходным катерам КСИР, или местам расположения иранских ракет", - утверждается в материале портала.
Президент США Дональд Трамп ранее анонсировал начало в понедельник операции "Свобода" по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе. Как сообщало центральное командование ВС США (CENTCOM), военная поддержка США в рамках этой операции в Ормузском проливе будет включать эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных.