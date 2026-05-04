США опровергли сообщения о стрельбе Ирана по американскому кораблю

ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) в понедельник опровергло сообщения о том, что военные Ирана выпустили две ракеты в американские военный корабль в Ормузском проливе.
В понедельник иранское агентство Fars сообщало, что две ракеты попали в военный корабль США, который планировал пересечь Ормузский пролив после того, как военные Ирана объявили о воспрепятствовании проходу американских кораблей в пролив.
"Утверждение: иранские государственные СМИ утверждают, что Корпус стражей исламской революции выпустил две ракеты по военному кораблю США. Правда: ни один корабль ВМС США не пострадал. Вооруженные силы США поддерживают операцию "Проект Свобода" и обеспечивают морскую блокаду иранских портов", - написало командование в X.