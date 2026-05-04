Тренер рассказала, как правильно заниматься спортом каждый день

Краткий пересказ от РИА ИИ Ежедневные тренировки не вредят здоровью, если тренировать разные группы мышц и давать им время на восстановление.

Ежедневная активность нормальна при чередовании тяжелых, средних и легких дней.

При усталости, проявляющейся через постоянную боль в мышцах, раздражение от тренировок и ухудшение сна, рекомендуется снизить нагрузку на пять-семь дней.

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Ежедневные тренировки не вредят здоровью, если тренировать разные группы мышц, а также давать им время на восстановление, рассказала тренер Загородного клуба "Лапино Фитнес" Ирина Мальцева.

"Тренироваться каждый день не вредно, если каждый день не убиваться. Тело восстанавливается по системам, мышцы, суставы, связки и нервная система имеют свои сроки, поэтому одну и ту же группу нельзя загружать тяжелыми силовыми два дня подряд. Мышце требуется хотя бы сутки восстановления, это база силового тренинга", - сказала Мальцева "Газете.Ru"

По словам Мальцевой, ежедневная активность нормальна при чередовании тяжелых, средних и легких дней. Например, в понедельник сделать силовую тренировку на низ тела, во вторник - кардио, а в среду - силовую на верх тела. Выходные дни, по совету тренера, лучше оставлять на легкие тренировки, большое количество ходьбы и растяжку.

Эксперт уточнила, что усталость проявляется через постоянную боль в мышцах, раздражении от тренировок и ухудшении сна, поэтому на этот период лучше снизить нагрузку.