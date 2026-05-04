Спецоперация, 4 мая: ВСУ потеряли 1240 военнослужащих за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
17:57 04.05.2026

Спецоперация, 4 мая: ВСУ потеряли 1240 военнослужащих за сутки

Российские военнослужащие
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 1240 военнослужащих, 15 танков и других бронемашин на различных направлениях спецоперации, следует из официальной сводки Минобороны РФ.
ВС РФ нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, добавили в МО.
Также средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 507 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Средства ПВО перехватили и уничтожили 117 беспилотников ВСУ над территорией России за ночь, сообщило журналистам Минобороны РФ.
Коррупция в ТЦК

Более 40 следственных действий проведено у бывших и действующих руководителей военкоматов на Украине, составлены 150 протоколов о нарушениях, связанных с коррупцией, сообщили в украинской полиции.
Голод в рядах ВСУ

Украинские военные просят сослуживцев убить их, потому что на позициях в Запорожской области у них нет воды и еды, следует из радиоперехвата, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
На записи, оказавшейся в распоряжении РИА Новости, украинский военный жалуется своему командиру на тяжелые условия службы.
В ответ украинский командир объясняет, что сейчас у их подразделения проблема с дронами, поэтому они не могут доставить посылки с едой на передовую, и уточняет, что некоторые позиции не получали провизию уже пять дней.
22 июня 2022, 17:18
 
