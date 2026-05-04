Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчет БПЛА «Молния-2» уничтожил склад снарядов ВСУ под Харьковом.
- Склад был поражен после того, как разведчики обнаружили место разгрузки боеприпасов и продовольствия.
- Военнослужащие группировки «Север» ежедневно выявляют и уничтожают точки запуска и пункты управления БПЛА ВСУ, а также склады хранения.
БЕЛГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Военнослужащие подразделения войск БПС группировки "Север" уничтожили полевой склад артиллерийских снарядов и живую силу ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА "Молния" с позывным "Герра".
По его словам, боевики были обнаружены во время разгрузки продовольствия и боеприпасов.
"Наши разведчики нашли место разгрузки и доразведали, куда именно уносят боевики снаряды и продовольствие. Всего два дрона понадобилось. Первым убрали преграды перед входом: деревья, сетку и маскировку. А второй "птицей" уже залетели непосредственно в сам склад", - сказал "Герра".
Собеседник агентства добавил, что военнослужащие группировки "Север" ежедневно выявляют и уничтожают точки запуска и пункты управления БПЛА ВСУ, а также склады хранения.