Расчет БПЛА "Молния-2" уничтожил склад снарядов ВСУ под Харьковом
07:02 04.05.2026
Расчет БПЛА "Молния-2" уничтожил склад снарядов ВСУ под Харьковом

Российский военнослужащий. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет БПЛА «Молния-2» уничтожил склад снарядов ВСУ под Харьковом.
  • Склад был поражен после того, как разведчики обнаружили место разгрузки боеприпасов и продовольствия.
  • Военнослужащие группировки «Север» ежедневно выявляют и уничтожают точки запуска и пункты управления БПЛА ВСУ, а также склады хранения.
БЕЛГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Военнослужащие подразделения войск БПС группировки "Север" уничтожили полевой склад артиллерийских снарядов и живую силу ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА "Молния" с позывным "Герра".
По его словам, боевики были обнаружены во время разгрузки продовольствия и боеприпасов.
"Наши разведчики нашли место разгрузки и доразведали, куда именно уносят боевики снаряды и продовольствие. Всего два дрона понадобилось. Первым убрали преграды перед входом: деревья, сетку и маскировку. А второй "птицей" уже залетели непосредственно в сам склад", - сказал "Герра".
Собеседник агентства добавил, что военнослужащие группировки "Север" ежедневно выявляют и уничтожают точки запуска и пункты управления БПЛА ВСУ, а также склады хранения.
Специальная военная операция на Украине. Безопасность. Харьковская область. Вооруженные силы Украины
 
 
