Дроноводы "Севера" за сутки уничтожили более 20 пунктов управления БПЛА ВСУ

КУРСК, 4 мая - РИА Новости. Расчеты группировки войск "Север" за сутки уничтожили более 20 пунктов управления беспилотниками ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир российского батальона БПЛА с позывным "Велес".
"По данным разведки нам были представлены координаты вскрытых пунктов управления БПЛА ВСУ. Координаты были оперативно переданы нашим расчетам БПЛА", - сообщил "Велес".
По его словам, в соответствии с полученной информацией по пунктам управления ВСУ отработали беспилотниками самолетного типа и FPV-дронами.
"Все назначенные цели были успешно поражены. Расчетами подразделений беспилотных систем группировки войск "Север" за сутки обнаружен и уничтожен 21 пункт управления ВСУ на территории Сумской области", - рассказал комбат.
22 июня 2022, 17:18