Дроноводы "Севера" за сутки уничтожили более 20 пунктов управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 04.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
06:02 04.05.2026
Дроноводы "Севера" за сутки уничтожили более 20 пунктов управления БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты группировки войск «Север» за сутки уничтожили более 20 пунктов управления беспилотниками ВСУ в Сумской области.
  • Командир российского батальона БПЛА с позывным «Велес» сообщил, что координаты пунктов управления БПЛА ВСУ были получены по данным разведки и оперативно переданы расчетам БПЛА.
  • Пункты управления ВСУ были поражены беспилотниками самолетного типа и FPV-дронами.
КУРСК, 4 мая - РИА Новости. Расчеты группировки войск "Север" за сутки уничтожили более 20 пунктов управления беспилотниками ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир российского батальона БПЛА с позывным "Велес".
"По данным разведки нам были представлены координаты вскрытых пунктов управления БПЛА ВСУ. Координаты были оперативно переданы нашим расчетам БПЛА", - сообщил "Велес".
По его словам, в соответствии с полученной информацией по пунктам управления ВСУ отработали беспилотниками самолетного типа и FPV-дронами.
"Все назначенные цели были успешно поражены. Расчетами подразделений беспилотных систем группировки войск "Север" за сутки обнаружен и уничтожен 21 пункт управления ВСУ на территории Сумской области", - рассказал комбат.
