Дроноводы "Севера" за сутки уничтожили более 20 пунктов управления БПЛА ВСУ

КУРСК, 4 мая - РИА Новости. Расчеты группировки войск "Север" за сутки уничтожили более 20 пунктов управления беспилотниками ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир российского батальона БПЛА с позывным "Велес".

"По данным разведки нам были представлены координаты вскрытых пунктов управления БПЛА ВСУ. Координаты были оперативно переданы нашим расчетам БПЛА", - сообщил "Велес".

По его словам, в соответствии с полученной информацией по пунктам управления ВСУ отработали беспилотниками самолетного типа и FPV-дронами.