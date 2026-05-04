Морпех рассказал о боевом пути от Чечни до СВО - РИА Новости, 04.05.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
03:51 04.05.2026
Морпех рассказал о боевом пути от Чечни до СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командир роты 120-й дивизии морской пехоты с позывным «Котяра» рассказал о своем боевом пути, включающем участие в вооруженных конфликтах в Чечне, Сирии и на Донбассе.
  • Самое тяжелое ранение «Котяра» получил в 2023 году на Запорожском направлении, после чего провел около полутора лет в госпиталях, но вернулся в строй.
  • Сейчас военнослужащий занимает должность командира роты и занимается подготовкой личного состава, считая доведение начатого дела до конца вопросом чести.
ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Командир роты 120-й дивизии соединения морской пехоты, действующей в составе группировки российских войск "Восток", с позывным "Котяра" рассказал РИА Новости о своем боевом пути, за время которого он успел поучаствовать в нескольких вооруженных конфликтах, включая события в Чечне, Сирии и на Донбассе.
По его словам, решение вернуться в строй было для него принципиальным.
"Это не первая моя война: я воевал в Чечне, в Сирии, в Африке", - рассказал он, добавив, что не мог остаться в стороне и в ситуации вокруг Донбасса.
Военнослужащий рассказал, что самое тяжелое ранение получил в 2023 году на Запорожском направлении.
"Мы выполняли штурмовые действия вместе с десантно-штурмовыми подразделениями. Бойцов накрыло, я пошел искать товарища, смог спасти ребят, но при отходе попал под несколько сбросов с дронов", - сообщил "Котяра".
По его словам, после ранения он провел длительное время на лечении.
"Около полутора лет находился в госпиталях, но все равно вернулся в строй", - добавил он.
Сейчас военнослужащий занимает должность командира роты и занимается подготовкой личного состава.
"Передаю свой опыт бойцам, учу их выполнять задачи. У меня здесь погибли друзья, поэтому довести дело до конца - вопрос чести", - подчеркнул он.
Специальная военная операция на Украине. Безопасность. Сирия. Донбасс.
 
 
