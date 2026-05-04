Морпех рассказал о боевом пути от Чечни до СВО

ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Командир роты 120-й дивизии соединения морской пехоты, действующей в составе группировки российских войск "Восток", с позывным "Котяра" рассказал РИА Новости о своем боевом пути, за время которого он успел поучаствовать в нескольких вооруженных конфликтах, включая события в Чечне, Сирии и на Донбассе.

По его словам, решение вернуться в строй было для него принципиальным.

"Это не первая моя война: я воевал в Чечне, в Сирии , в Африке", - рассказал он, добавив, что не мог остаться в стороне и в ситуации вокруг Донбасса

Военнослужащий рассказал, что самое тяжелое ранение получил в 2023 году на Запорожском направлении.

"Мы выполняли штурмовые действия вместе с десантно-штурмовыми подразделениями. Бойцов накрыло, я пошел искать товарища, смог спасти ребят, но при отходе попал под несколько сбросов с дронов", - сообщил "Котяра".

По его словам, после ранения он провел длительное время на лечении.

"Около полутора лет находился в госпиталях, но все равно вернулся в строй", - добавил он.

Сейчас военнослужащий занимает должность командира роты и занимается подготовкой личного состава.