СМИ: водитель, въехавший в толпу в Лейпциге, вел себя неадекватно - РИА Новости, 04.05.2026
20:11 04.05.2026
СМИ: водитель, въехавший в толпу в Лейпциге, вел себя неадекватно

© Фото : соцсетиСотрудники полиции Германии в Лейпциге, где автомобиль наехал на группу людей
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Водитель автомобиля, въехавший в группу людей в Лейпциге, при задержании полицией вел себя неадекватно, сообщили СМИ.
  • В результате происшествия погибли два человека, еще двое получили тяжелые травмы, всего пострадало 20 человек.
БЕРЛИН, 4 мая - РИА Новости. Водитель автомобиля, въехавший в группу людей в Лейпциге, при задержании полицией вел себя неадекватно, сообщает газета Bild со ссылкой на свои источники.
"При задержании преступник вел себя неадекватно", - говорится в материале.
По данным издания, перед тем, как врезаться в группу людей, водитель автомобиля VW Tiago передвигался по улице Гриммайше на высокой скорости.
Представители местных властей сообщили ранее, что в ходе произошедшего погибли два человека, еще двое получили тяжелые травмы. По словам начальника пожарной службы Лейпцига, среди пострадавших насчитывается 20 человек.
