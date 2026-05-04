"Радио Судного дня" передало второе сообщение за день

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Еще один сигнал прозвучал в понедельник в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".

Новое сообщение зафиксировано в понедельник в 14.21 мск, сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигнал "Минусовый".

Ранее в понедельник Telegram-канал "УВБ-76 логи" сообщал, что радиостанция передала сообщение "Плавбаза".