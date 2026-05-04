"Радио Судного дня" передало второе сообщение за день

- Радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», передала два сообщения в понедельник.
- Первое сообщение было «Плавбаза», второе — «Минусовый».
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Еще один сигнал прозвучал в понедельник в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Новое сообщение зафиксировано в понедельник в 14.21 мск, сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигнал "Минусовый".
Ранее в понедельник Telegram-канал "УВБ-76 логи" сообщал, что радиостанция передала сообщение "Плавбаза".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
