В Швейцарии неонацистам разрешили отметить день рождения Гитлера

Краткий пересказ от РИА ИИ
ЖЕНЕВА, 4 мая - РИА Новости. Полиция Швейцарии, где работают над ужесточением наказания за использование нацистской символики, разрешила неонацистским группировкам провести в крупнейшем кантоне страны Граубюнден мероприятие, посвященное дню рождения Адольфа Гитлера, сообщили РИА Новости в кантональной полиции.
В полиции указали, что недалеко от столицы кантона, города Кур, "состоялся музыкальный концерт", который, как выяснилось позже, стал сходкой неонацистских группировок, приуроченной ко дню рождения Гитлера.
"Как установила кантональная полиция Граубюндена, участвовавшая в мероприятии группа представляла собой правоэкстремистскую организацию, базирующуюся за пределами кантона. Полиция распорядилась оценить ситуацию на месте с использованием деэскалационного подхода и при необходимости провести стандартные проверки личности", - сообщили в полиции.
Там отметили, что "частное мероприятие прошло гладко и без инцидентов: участники постепенно покинули зал, уголовных преступлений зафиксировано не было".
"Дальнейшие результаты расследования полиции не будут разглашены", - добавили в ведомстве.
При этом, по информации полиции, владелец арендованного неонацистами помещения не знал, что за событие планировалось там устроить. Ему сообщили, что речь идет о "частной вечеринке в честь дня рождения".
По информации издания Blick, на мероприятии собралось около 150 неонацистов. На сцене выступили четыре группы ультраправых, включая запрещенную в ряде европейских стран организацию "Кровь и честь". Среди организаторов были двое неоднократно судимых швейцарцев - лидеров неонацистских группировок, ранее осужденных, в том числе, за нападение на еврея в Цюрихе.
Как выяснило РИА Новости, одним из них является проживающий в Цюрихе Кевин Гутманн 1987 года рождения. На фотографии в его профиле в Facebook* он одет в куртку с нашивкой С18 (британской террористической неонацистской организации Combat18) и футболку с символом дивизии Ваффен-СС Тотенкопф.
В Швейцарии на данный момент рассматривается новое законодательство, призванное ужесточить наказание за использование нацистской символики. Так, Федеральный совет в 2023 году предложил законодательно запретить ношение и распространение нацистских, расистских и других экстремистских символов в публичном пространстве, что будет караться штрафом 200 франков. До настоящего времени использование такой символики наказывалось только в том случае, "если имелось намерение активно пропагандировать нацистскую идеологию".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.