В Швейцарии неонацистам разрешили отметить день рождения Гитлера

ЖЕНЕВА, 4 мая - РИА Новости. Полиция Швейцарии, где работают над ужесточением наказания за использование нацистской символики, разрешила неонацистским группировкам провести в крупнейшем кантоне страны Граубюнден мероприятие, посвященное дню рождения Адольфа Гитлера, сообщили РИА Новости в кантональной полиции.

В полиции указали, что недалеко от столицы кантона, города Кур, "состоялся музыкальный концерт", который, как выяснилось позже, стал сходкой неонацистских группировок, приуроченной ко дню рождения Гитлера

« "Как установила кантональная полиция Граубюндена , участвовавшая в мероприятии группа представляла собой правоэкстремистскую организацию, базирующуюся за пределами кантона. Полиция распорядилась оценить ситуацию на месте с использованием деэскалационного подхода и при необходимости провести стандартные проверки личности", - сообщили в полиции.

Там отметили, что "частное мероприятие прошло гладко и без инцидентов: участники постепенно покинули зал, уголовных преступлений зафиксировано не было".

"Дальнейшие результаты расследования полиции не будут разглашены", - добавили в ведомстве.

При этом, по информации полиции, владелец арендованного неонацистами помещения не знал, что за событие планировалось там устроить. Ему сообщили, что речь идет о "частной вечеринке в честь дня рождения".

По информации издания Blick, на мероприятии собралось около 150 неонацистов. На сцене выступили четыре группы ультраправых, включая запрещенную в ряде европейских стран организацию "Кровь и честь". Среди организаторов были двое неоднократно судимых швейцарцев - лидеров неонацистских группировок, ранее осужденных, в том числе, за нападение на еврея в Цюрихе

Как выяснило РИА Новости, одним из них является проживающий в Цюрихе Кевин Гутманн 1987 года рождения. На фотографии в его профиле в Facebook* он одет в куртку с нашивкой С18 (британской террористической неонацистской организации Combat18) и футболку с символом дивизии Ваффен-СС Тотенкопф.

Швейцарии на данный момент рассматривается новое законодательство, призванное ужесточить наказание за использование нацистской символики. Так, Федеральный совет в 2023 году предложил законодательно запретить ношение и распространение нацистских, расистских и других экстремистских символов в публичном пространстве, что будет караться штрафом 200 франков. До настоящего времени использование такой символики наказывалось только в том случае, "если имелось намерение активно пропагандировать нацистскую идеологию".