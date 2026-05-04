В Севастополе заложили 25 гектаров виноградников российскими саженцами

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Работы по закладке 25 гектаров молодого виноградника завершены в Севастополе, высажено на первом этапе 100 тысяч саженцев российского происхождения винограда пяти сортов, сообщил РИА Новости представитель компании "Шато Дюванкой".

"Завершились работы по закладке 25 гектаров молодого виноградника. На первом этапе высадили порядка 100 тысяч саженцев. В работе приняли участие местные специалисты. С учетом сезонных работ на винограднике будет создано не менее 30 рабочих мест. Проект был разработан при научном сопровождении ведущего отраслевого института страны — ВНИИВиВ "Магарач", - сообщили в компании.

Структура посадок сбалансирована и отражает стремление хозяйства к созданию как элегантных белых, так и структурированных красных вин: порядка 60 тысяч саженцев высажены на 15 гектарах, это сорта рислинг (10 гектаров) и шардоне (5 гектаров). Красные сорта (40 тысяч саженцев) представлены каберне совиньон и мерло, по 20 тысяч саженцев и каждый сорт будет высажен на пяти гектарах. Все саженцы имеют российское происхождение, хозяйство делает акцент на поддержке отечественного питомниководства, отметил представитель компании. Красные сорта (Каберне и Мерло) поступили из питомников Кабардино-Балкарии. Белые сорта (Рислинг и Шардоне) были доставлены из Дагестана

"Закладка нового виноградника — это всегда инвестиция в будущее. Мы создаем не просто лозы, мы создаем вкус севастопольских вин на десятилетия вперед. Выбор сортов — Рислинг и Шардоне, Каберне и Мерло — это классика, которая в нашем терруаре обретет новое, уникальное звучание. Благодарим коллег из "Магарача" за научную поддержку и правительство Севастополя за создание условий для развития виноделия", - сказал представитель хозяйства "Шато Дюванкой".

Работы на участке ведутся в строгом соответствии с агротехническим календарем. После окончания посадочной кампании начинается следующий этап: обустройство шпалеры, уход за молодыми растениями и обработка почвы. Параллельно хозяйство приступит к подготовке следующих 30 гектаров земли для закладки второй очереди виноградника. Первое промышленное плодоношение ожидается на четвертый год после посадки, отметили в компании.