Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, как сформировать финансовую подушку перед пенсией - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 04.05.2026
В Госдуме рассказали, как сформировать финансовую подушку перед пенсией

Аксаков рекомендовал программы долгосрочных сбережений перед выходом на пенсию

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рекомендовал вкладывать в облигации федерального займа, формировать депозиты в банках или стать участником программы долгосрочных сбережений, чтобы сформировать финансовую подушку перед выходом на пенсию.
  • Аксаков отметил, что государство софинансирует накопления в программе долгосрочных сбережений, предоставляет налоговые вычеты и защищает сбережения от неожиданностей на 100%.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Гражданам России перед выходом на пенсию следует вкладывать в облигации федерального займа, формировать депозиты в банках или становиться участниками программы долгосрочных сбережений, это позволит сформировать финансовую подушку, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Вкладываться в облигации федерального займа, формировать депозиты в банках, а лучше всего стать участником программы долгосрочных сбережений. Там очень выгодные условия, при этом государство софинансирует накопления и предоставляет налоговые вычеты. Плюс все ваши сбережения защищены государством от разных неожиданностей на 100%", - сказал Аксаков "Парламентской газете", отвечая на вопрос, как правильно сформировать финансовую подушку перед выходом на пенсию.
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Финансист рассказала, как увеличить накопления на пенсию
23 апреля, 01:28
Парламентарий отметил, что тренды на финансовом рынке меняются. По его словам, молодые люди сегодня более "продвинутые", чем старшее поколение.
"Они уже просчитывают возможности, которые у них появляются, благодаря тому или иному инструменту. В том числе обращают внимание на льготные программы, какова доля участия государства в них и так далее", - добавил он.
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Эксперт назвал плюсы перевода пенсии в программу долгосрочных сбережений
31 марта, 02:12
 
РоссияАнатолий АксаковГосдума РФПрограмма долгосрочных сбережений (ПДС)ПенсияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала