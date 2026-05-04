В Сбербанке рассказали, как получить код подтверждения при проблемах с смс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сбербанк посоветовал своим клиентам при ограничениях интернета подключаться к Wi-Fi.
- Через него можно войти в приложение и найти код подтверждения в истории операций.
- Банк предупредил, что с 5 по 9 мая смс могут не приходить жителям Москвы и Подмосковья.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Если клиенты Сбербанка с 5 по 9 мая столкнутся с временными ограничениями в работе мобильного интернета и смс-сообщений, то они смогут получать коды подтверждения в истории операций - однако для этого нужно будет подключиться к Wi-Fi, говорится в сообщении банка, которое получил корреспондент РИА Новости.
Операторы связи в понедельник предупредили, что жители Москвы и Подмосковья столкнутся с временными ограничениями мобильного интернета и смс в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая. В связи с ограничениями могут возникать сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов.
"Смс могут не приходить. Для входа в приложение подключитесь к Wi-Fi и смотрите коды подтверждения в истории операций", - сказано в сообщении.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности. В середине апреля он заявлял, что работа интернета в РФ будет нормализована, когда исчезнет необходимость мер безопасности.