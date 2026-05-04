В Сбербанке рассказали, как получить код подтверждения при проблемах с смс - РИА Новости, 04.05.2026
18:16 04.05.2026
В Сбербанке рассказали, как получить код подтверждения при проблемах с смс

РИА Новости: Сбербанк советует подключаться к Wi-Fi при ограничениях интернета

Экран смартфона с отключенным интернетом в Москве
Экран смартфона с отключенным интернетом в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сбербанк посоветовал своим клиентам при ограничениях интернета подключаться к Wi-Fi.
  • Через него можно войти в приложение и найти код подтверждения в истории операций.
  • Банк предупредил, что с 5 по 9 мая смс могут не приходить жителям Москвы и Подмосковья.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Если клиенты Сбербанка с 5 по 9 мая столкнутся с временными ограничениями в работе мобильного интернета и смс-сообщений, то они смогут получать коды подтверждения в истории операций - однако для этого нужно будет подключиться к Wi-Fi, говорится в сообщении банка, которое получил корреспондент РИА Новости.
Операторы связи в понедельник предупредили, что жители Москвы и Подмосковья столкнутся с временными ограничениями мобильного интернета и смс в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая. В связи с ограничениями могут возникать сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов.
"Смс могут не приходить. Для входа в приложение подключитесь к Wi-Fi и смотрите коды подтверждения в истории операций", - сказано в сообщении.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности. В середине апреля он заявлял, что работа интернета в РФ будет нормализована, когда исчезнет необходимость мер безопасности.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
